Bundespolizeiinspektion Erfurt / BPOLI EF: Bundespolizei stellt Verstöße ...

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest

Nordhausen / Leinefelde - Bundespolizisten kontrollierten gestern gegen 15:30 Uhr einen 33-jährigen Deutschen, der sich in einer Regionalbahn auf dem Weg von Halle (Saale) nach Leinefelde befand. Weil sein Verhalten auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwies, durchsuchten die Beamten den Mann und dessen mitgeführte Sachen. Dabei fanden sie eine geringe Menge Crystal sowie ein verbotenes Einhandmesser, was dem in Sollstedt wohnenden Mann Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz einbrachte.

Mehr Drogen dabei hatte ein 36-jähriger Deutscher, den Bundespolizisten in den frühen Abendstunden im Bahnhof Nordhausen kontrollierten. Auch dieser war durch betäubungsmitteltypisches Verhalten aufgefallen. Der in Ellrich wohnende Mann hatte mehrere Tabletten mit Amphetaminen sowie geringe Mengen an Marihuana, Crystal und Ecstasy dabei. Auch dafür gab es eine Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen zu den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden durch die Polizei des Freistaates Thüringen geführt.

