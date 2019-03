Bundespolizeiinspektion Erfurt / BPOLI EF: Mann mit Waffen im Erfurter ...

BPOLI EF: Mann mit Waffen im Erfurter Hauptbahnhof unterwegs

Erfurt - Bundespolizisten kontrollierten gestern Vormittag einen 37-jährigen Deutschen im Erfurter Hauptbahnhof, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann hatte eine Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen nicht bezahlt. Aus dem Grund standen 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zur Verbüßung an. Weil er zwei Soft-Air-Waffen in Form von Sturmgewehren dabeihatte, bekam er zudem eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Demnach bedingt das Führen derartiger Waffe in der Öffentlichkeit einen Waffenschein. Diesen hat der 37-Jährige nicht.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

OTS: Bundespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74167 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74167.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt Michael Oettel Telefon: 0361 65983 - 521 E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de