Bundespolizeiinspektion Erfurt / BPOLI EF: Medientermin - ...

Erfurt - Das Taschendiebstahlpräventionsteam der Bundespolizei macht einmal mehr Station in Thüringen. Bei einem erhöhten Reiseaufkommen in Bahnhöfen, Zügen sowie in Flughäfen bieten sich im dichten Gedränge und in der Hektik des Reiseverkehrs zahlreiche Gelegenheiten für Taschendiebe. Die Bundespolizei führt deshalb regelmäßig Präventionsarbeit zur Bekämpfung des Taschendiebstahls durch. Am 30. November 2018 ist das gemeinsame Präventionsteam der Bundespolizeidirektion Pirna im Hauptbahnhof Erfurt in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Einsatz. Dabei wechseln einige der Beamten die Seite und stellen die häufigsten Tricks der Diebe in kurzen Spielszenen nach.

Interessierte Medienvertreter melden sich für eine Begleitung des Termins bitte bei unten genannten Kontaktdaten.

