Bundespolizeiinspektion Erfurt / BPOLI EF: Mit Haftbefehl gesuchter Mann ...

BPOLI EF: Mit Haftbefehl gesuchter Mann meldet sich bei der Bundespolizei

Erfurt - Ein 49-jähriger Deutscher meldete sich gestern Nachmittag bei einer Streife der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof und gab an, dass ein Haftbefehl für ihn vorliege. Bei der Überprüfung seiner Identität im Polizeilichen Informationssystem bestätigte sich die Aussage. Den Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Erfurt erlassen, weil der Mann eine Geldstrafe wegen Hausfriedensbruch nicht bezahlt hatte. Die Beamten nahmen den in Erfurt wohnenden 49-Jährigen fest und brachten ihn zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Tonna.

