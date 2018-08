Bundespolizeiinspektion Erfurt / BPOLI EF: Reisender beim Rauchen bestohlen

BPOLI EF: Reisender beim Rauchen bestohlen

Erfurt - Gestern Abend gegen 21:00 Uhr wandte sich ein Reisender im Erfurter Hauptbahnhof an eine Streife der Bundespolizei und zeigte einen Diebstahl an. Beim Warten auf den Zug hatte er mit einem Freund an einer Raucherinsel auf dem Bahnsteig geraucht, als er bemerkte, wie sich ein Mann am Gepäck des Freundes vergriff. Der mutmaßliche Dieb, ein 54-jähriger Deutscher, öffnete den auf einer Bank abgestellten Koffer, entwendete mehrere Gegenstände daraus und flüchtete.

Einer weiteren Streife der Bundespolizei gelang es auf Grund der Personenbeschreibung, den mutmaßlichen Dieb nahe des Hauptbahnhofes zu stellen. Der Geschädigte, ein 20-jähriger italienischer Staatsbürger, identifizierte in der darauffolgenden Gegenüberstellung den 54-Jährigen als Täter. Die Beamten durchsuchten die mitgeführte Tasche des Mannes und fanden die entwendeten Gegenstände, bei denen es sich um ein paar Schuhe, einen Regenschirm und eine Bohrmaschine handelte.

Der Geschädigte bekam seine Sachen zurück, gegen den nahe Hoffenheim in Baden-Württemberg wohnenden 54-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

OTS: Bundespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74167 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74167.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt Michael Oettel Telefon: 0361 65983 - 521 E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de