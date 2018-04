Bundespolizeiinspektion Flensburg / BAlkoholisierter Pole ...

BAlkoholisierter Pole leistet Widerstand bei Personalienfeststellung

Niebüll - Samstagnachmittag wurde die Bundespolizei um Amtshilfe gebeten; ein angetrunkener Mann sollte in einer Tankstelle in der Nähe des Niebüller Bahnhofs randalieren. Da die Streifenwagen der Landespolizei in andere Einsätze eingebunden waren, übernahm eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei den Einsatz.

Bei Ankunft in Niebüll stellte die Beamten einen aggressiven Mann neben dem verängstigten Verkäufer hinter dem Verkaufstresen fest. Die Bundespolizisten forderten den Mann auf, sich auszuweisen. Diesem kam er nicht nach und verweigerte die Kommunikation. Auch versuchte er einem Beamten eine "Kopfnuss" zu geben.

Mittels einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Beamten den Mann zu fixieren. Der 31-jährige Pole wurde im Anschluss an die mittlerweile eingetroffene Streife der Landespolizei übergeben. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Der polnische Mann muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Verweigerung der Personalienangabe verantworten.

