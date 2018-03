Bundespolizeiinspektion Flensburg / BBundespolizei macht ...

BBundespolizei macht "Hausbesuch bei Schwarzfahrer" - Messer sichergestellt

Nortorf - Gestern Vormittag machte die Bundespolizei einen "Hausbesuch" bei einem Mann in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Beamten trafen den Mann auch an und eröffneten dem 32-jährigen Russen einen Haftbefehl, der gegen ihn vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen "Schwarzfahren" in Zügen.

Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 300,- Euro nicht begleichen konnte, wurde der Mann verhaftet.

Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten noch ein sogenanntes "Gürtelmesser". Dieses wurde durch die Beamten sichergestellt.

Der Russe wurde in die Kieler Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er jetzt eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

OTS: Bundespolizeiinspektion Flensburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50066 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50066.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg Valentinerallee 2a 24941 Flensburg Pressesprecher Hanspeter Schwartz Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178 Fax: 0461/ 31 32 - 107 E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_kueste