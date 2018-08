Bundespolizeiinspektion Flensburg / BBundespolizei nimmt zwei ...

BBundespolizei nimmt zwei jugendliche "Ausreißer" in Obhut

Husum - Gestern Abend gegen 22.30 Uhr wurden Bundespolizisten vom Zugpersonal eines Regionalzug von Kiel nach Husum über zwei Jugendliche informiert, die ohne Fahrkarte unterwegs waren.

Bei Ankunft des Zuges in Husum übernahm die Streife den Sachverhalt. Die Bundespolizisten ermittelten, dass die beiden 11 und 12-jährigen Jungen aus einer Fachklinik abgängig waren. Die Jungen wurden in Obhut genommen und später an Klinikpersonal übergeben.

