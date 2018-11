Bundespolizeiinspektion Flensburg / BBundespolizei stellt erneut ...

BBundespolizei stellt erneut Rauschgift sicher

Neumünster - Gestern Abend gegen 23.15 Uhr nahmen Bundespolizisten bei der Bestreifung des Bahnhofs Neumünster den Geruch von Marihuana wahr. Zwei Männer waren die einzigen Personen in der Nähe. Nach der Identitätsfeststellung äußerten die beiden Männer auf Befragen, kein Rauschgift dabei zu haben. Bei der Durchsuchung stellten die Bundespolizisten allerdings bei einem der Männer eine Plastikdose mit 2,5 Gramm Marihuana fest.

Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

