Bundespolizeiinspektion Flensburg / BBundespolizei stoppt ...

BBundespolizei stoppt 85-jährige "Geisterfahrerin"

Jarplund-Weding B 200 - Gestern Nachmittag hörte eine Streife der Bundespolizei über Funk, dass ein Falschfahrer auf der B 200 in südliche Richtung fuhr. Die Beamten konnten das Fahrzeug auch auf der Überholspur in Höhe Rude sichten, machten mit Blaulicht auf sich aufmerksam und lotsten den PKW in der Baustelle in einen sicheren Bereich.

Glücklicherweise war es zu keinem Unfall gekommen. Die 85-jährige Autofahrerin hatte ihren Fahrfehler offensichtlich schon bemerkt, konnte aber wohl nicht mehr wenden.

Eine hinzugerufene Streife der Landespolizei sperrte kurzzeitig den Fahrzeugverkehr, sodass die Autofahrerin nun in die richtige Richtung weiterfahren konnte.

Sie muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

