Bundespolizeiinspektion Flensburg / BEinbruch bei ...

BEinbruch bei Bahnhofsmission - Täter stehlen Spendendose - Bundespolizei sucht Zeugen

Elmshorn - Beamte der Bundespolizei sicherten am Dienstag Spuren nach einem Einbruch ins Bahnhofsgebäude im Bahnhof Elmshorn. Unbekannte Täter hatten sich durch massive Gewalteinwirkung Zugang zu den Räumlichkeiten der Bahnhofsmission verschafft. Der oder die Täter entwendete die Spendendose (vermutlicher Inhalt 250,- Euro) , schlugen noch eine Glasscheibe ein und entfernten sich.

Eine Zeugin meldet sich kurz darauf bei der Bundespolizei und konnte eine vage Täterbeschreibung geben.

Die Bundespolizei sucht nun weitere Zeugen, die am Montagabend (05.11.) in der Zeit von 20.00 bis 24.00 Uhr verdächtige Personen am Bahnhof Elmshorn gesehen haben und Hinweise auf den Einbruch geben können. Laut Zeugenhinweisen könnte es sich um einen Mann in rotkariertem Hemd und einen weiteren Mann mit einem dunklen Kapuzenpullover handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461 / 31 32 -202 entgegen.

