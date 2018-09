Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main / BBundespolizei ...

BBundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch im Hauptbahnhof Frankfurt am Main zwei Männer im Alter von 30 und 49 Jahren verhaftet, die mit Haftbefehlen von der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesucht wurden.

Beide Personen, die den Beamten bei Routinekontrollen ins Netz gingen, hatten noch eine Freiheitsstrafe von jeweils 8 Monaten zu verbüßen.

Gesucht wurde der 30-Jährige wegen räuberischen Diebstahls und der 49-Jährige wegen Erschleichen von Leistungen. Beide wurden in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

