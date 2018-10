Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main / BEinbruch in Bahnhofskiosk

BEinbruch in Bahnhofskiosk

Groß Gerau Dornberg - Unbekannte Täter haben am Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr ein Kiosk am Bahnhof Groß Gerau-Dornberg aufgebrochen. Wie Beamte der Bundespolizei feststellten, hatten die Täter die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und sich so Zutritt in das Kiosk verschafft. Da sie dort offenbar nichts Lohnenswertes fanden, verwüsteten sie die Auslagen und entwendeten letztlich eine noch unbekannte Menge an Süßigkeiten und Getränkedosen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Hinweise zu den Tätern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizei gemeldet werden.

