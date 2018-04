Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main / BPerson im Gleis sorgt ...

BPerson im Gleis sorgt für Verspätungen

Hattersheim/Main Taunus Kreis - Eine noch unbekannte Person hat am Dienstagmittag, gegen 15.45 Uhr für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt, als sie im Bereich von Hattersheim in den Gleisen lief. Ein Lokführer hatte die Person erkannt wie sie im Nachbargleis in Richtung Wiesbaden lief. Nachdem die Meldung bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einging, wurden die Gleise in beide Richtungen gesperrt und die Strecke abgesucht. Erst als nach einer intensiven Absuche feststand, dass sich die Person nicht mehr im Gefahrenbereich aufhält, wurden die Sperrungen um 16.25 Uhr wieder aufgehoben. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es durch den Vorfall bei insgesamt 12 Zügen zu Verspätungen. Zwei S-Bahnverbindungen mussten komplett ausfallen.

