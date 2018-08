Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main / BRadfahrer zwingt ...

BRadfahrer zwingt Regionalbahn zur Notbremsung

Bürstadt/Bensheim - Ein noch unbekannter Radfahrer hat am Dienstagmorgen, gegen 11 Uhr, an einem Bahnübergang im Bereich des Bahnhofes Bürstadt eine Regionalbahn zu einer Notbremsung gezwungen. Als der Zug, der sich auf der Fahrt in Richtung Bensheim befand, in den Bereich einfuhr, erkannte der Lokführer, dass der Radfahrer an den geschlossenen Halbschranken vorbeiging und im Gefahrenbereich der Gleise stehen blieb. Der Lokführer gab sofort ein Achtungspfiff und leitete eine Notbremsung ein. Offensichtlich aufgeschreckt von dem lauten Pfiff, konnte der Mann sein Rad noch vor dem Zug aus dem Gefahrenbereich ziehen, so dass glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Als der Lokführer den Radfahrer zur Rede stellen wollte, hatte dieser sich bereits in Richtung Stadtmitte abgesetzt. Auch eine wenig später eingeleitete Fahndung durch die Bundespolizei brachte keine Hinweise auf den Radfahrer, den der Lokführer als etwa 65-jährigen Mann beschrieb der mit einer kurzen Hose, einem weißen T-Shirt und einer blauen Basecap bekleidet war. Durch den Vorfall kam es bei zwei Zügen zu Verspätungen und drei Zugverbindungen mussten komplett ausfallen. Gegen den noch unbekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen die Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 direkt bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

