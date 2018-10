Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main / BSteinewerfer am Bahnhof ...

BSteinewerfer am Bahnhof Frankfurt-Sindlingen

Franfurt-Sindlingen - Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, die am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr eine S-Bahn mit mehreren Steinen beworfen haben.

Unmittelbar vor dem Bahnhof Sindlingen hätten nach Aussage des Lokführers drei dunkel gekleidete Jugendliche die Steine geworfen.

Insgesamt wurden drei Scheiben beschädigt. Reisende wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Eine Streife der Bundespolizei suchte den Bereich ab, wobei aber keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden konnten.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise zu den Steinewerfern können der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130145 1103 gemeldet werden.

