Bundespolizeiinspektion Hamburg / B100 Tage Freiheitsstrafe: ...

Hamburg - 100 Tage Freiheitsstrafe: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest-

Am 22.04.2018 gegen 13.30 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor geriet der Mann in das Visier einer Streife der Bundespolizei, da er desorientiert durch die Wandelhalle lief und lautstark "Selbstgespräche" führte.

Nach Ansprache des Mannes und Überprüfung der Personalien wurde eine Festnahmeausschreibung festgestellt.

Seit Ende März 2018 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Betrugsdelikten gesucht. Der deutsche Staatsangehörige aus Hamburg hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 1500 Euro nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt. Jetzt hat der Mann noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen zu verbüßen. Bundespolizisten veranlassten die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt.

