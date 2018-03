Bundespolizeiinspektion Hamburg / B2,5 Promille: Bundespolizei ...

B2,5 Promille: Bundespolizei musste betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen-

Hamburg - Am 29.03.2018 gegen 15.30 Uhr mussten Bundespolizisten einen betrunkenen Mann (m.49) am Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen.

DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachteten den Mann zuvor, wie dieser mehrfach offensichtlich alkoholbedingt zu Boden stürzte. Angeforderte Bundespolizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Der gebürtige Hamburger war nicht mehr in der Lage eigenständig zu gehen und wurde gestützt dem Bundespolizeirevier zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der deutsche Staatsangehörige bekam anschließend in einer Gewahrsamszelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

