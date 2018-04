Bundespolizeiinspektion Hamburg / BBahnhof Altona: Per ...

BBahnhof Altona: Per Haftbefehl gesuchter Mann nach Ladendiebstahl festgenommen-

Am 14.04.2018 gegen 18.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.34) im Bahnhof Altona fest. Zuvor entwendete der Mann in einem Geschäft mehrere Zeitschriften. Ein Kaufhausdetektiv beobachtete den Diebstahl und forderte eine Streife der Bundespolizei an. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte wurde mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht und hat noch eine Freiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen.

Bundespolizisten veranlassten die Zuführung des polnischen Staatsangehörigen in eine Haftanstalt.

