Bundespolizeiinspektion Hamburg / BFehlender Fahrschein im ICE ...

Fehlender Fahrschein im ICE wird per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis

Hamburg - Am 02.03.2019 gegen 22.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.19) am Bahnsteig im Bahnhof Harburg fest.

Zuvor konnte der Fahrgast in einem ICE auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg gegenüber einer Zugbegleiterin keinen Fahrschein vorweisen.

Angeforderte Bundespolizisten kontrollierten nach Einfahrt des ICE im Bahnhof Harburg die Personalien des 19-Jährigen. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Der Verurteilte wurde aufgrund von Leistungserschleichungen (Fahren ohne Fahrschein in öffentl. Verkehrsmitteln) zur Festnahme ausgeschrieben. Der Gesuchte hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen zu verbüßen.

Weiterhin besteht gegen den Mann der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet. Bundespolizisten veranlassten die Zuführung des libyschen Staatsangehörigen in eine Haftanstalt.

