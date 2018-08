Bundespolizeiinspektion Hamburg / BFestnahme im Bahnhof Altona

BFestnahme im Bahnhof Altona-

Hamburg - Am 13.08.2018 gegen 19.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.32) im Bahnhof Altona fest. Zuvor geriet der deutsche Staatsangehörige außerhalb des Bahnhofs aus nicht geklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Mann.

Die anschließende Überprüfung der Personalien der beteiligten Personen durch eingesetzte Bundespolizisten ergab für den 32-Jährigen zwei Ausschreibungen zur Festnahme.

Der Mann wurde seit Ende September 2017 mit einem U-Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung sowie einem Vollstreckungshaftbefehl wegen BTM-Delikten gesucht. Eine geforderte Geldstrafe hatte der Mann nicht gezahlt; aufgrund des Vollstreckungshaftbefehls muss er jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen.

Der alkoholisierte Mann (2,15 Promille) wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen der U-Haftanstalt zugeführt. An dem Einsatz waren auch Beamte der Hamburger Polizei beteiligt.

