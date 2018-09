Bundespolizeiinspektion Hamburg / BMutmaßliche Sprayer ...

BMutmaßliche Sprayer besprühten Reisezugwagen großflächig- Ein Tatverdächtiger wurde per Haftbefehl gesucht-

Hamburg - Nach erstem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg besprühten mehrere Täter am 29.09.2018 gegen 05.00 Uhr zwei in einer Abstellgruppe am Betriebsbahnhof Langenfelde stehende Reisezugwagen großflächig (ca. 37qm) in Graffitart. Zwei Tatverdächtige (m.21, m.23) konnten auf der Flucht von DB-Mitarbeitern gestellt werden; drei weitere Täter konnten vom Tatort flüchten.

Alarmierte Bundespolizisten stellten am Tatort 14 Farbsprühdosen und diverse Sprayer-Utensilien sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona verbracht. Bei der Durchsuchung der Kleidung wurden weitere Sprayer-Utensilien aufgefunden; bei einem Tatverdächtigen (m.23) wurde in der Unterhose ein Tütchen Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Gegen die deutschen Staatsangehörigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein Tatverdächtiger wurde seit Ende August mit einem U-Haftbefehl wegen Verdacht auf Sachbeschädigung und Beleidigung gesucht. Der 21-Jährige wurde der U-Haftanstalt zugeführt. Der 23-Jährige musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

