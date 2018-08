Bundespolizeiinspektion Hamburg / BMutmaßlicher Ladendieb ...

BMutmaßlicher Ladendieb attackiert Kaufhausdetektive und verletzt Passantin-

Hamburg - Am 13.08.2018 gegen 13.10 Uhr entwendete ein Mann (m.30) im Beisein seiner Lebensgefährtin (w.18) ein Parfüm im Wert von 107 Euro in einem Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof. Das Diebesgut versteckte der Beschuldigte in einem mitgeführten Kinderwagen. Ein Detektiv beobachtete den Diebstahl und sprach den Beschuldigten beim Verlassen des Geschäftes an. Das Duo (m.30,w.18) flüchtete daraufhin umgehend durch die Wandelhalle. Dabei rannte der Beschuldigte eine Passantin (w.54)um. Diese stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen am Körper. Im weiteren Verlauf konnten zwei Kaufhausdetektive den Beschuldigten nach entsprechender Verfolgung stellen und unter erheblichen Widerstandshandlungen zu Boden bringen. Dabei wurde ein Detektiv von dem Tatverdächtigen mit den Händen am Hals gewürgt. Der zweite Detektiv erlitt Verletzungen an der Schulter und klagte über Schmerzen am Oberkörper. Alarmierte Bundespolizisten führten den Beschuldigten gefesselt dem Bundespolizeirevier zu. Gegen den polizeilich bekannten Mann wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf räuberischen Diebstahl) eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der russische Staatsangehörige wieder entlassen werden. Nach einer intensiven Fahndung konnten Zivilfahnder der Bundespolizei auch die Begleiterin (w.18) des Beschuldigten später feststellen. Nach Überprüfung der Personalien und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde die junge Frau wieder entlassen.

Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen vom LKA der Polizei Hamburg geführt.

OTS: Bundespolizeiinspektion Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70254 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70254.rss2

Pressesprecher Rüdiger Carstens Mobil 0172/4052 741 E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de www.bundespolizei.de https://twitter.com/bpol_nord