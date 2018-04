Bundespolizeiinspektion Hamburg / BNach Ordnungswidrigkeit in ...

BNach Ordnungswidrigkeit in die Haftanstalt-

Hamburg - Nach Ordnungswidrigkeit in die Haftanstalt-

Am 21.04.2018 gegen 10.40 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau fest. Zuvor hielt sich die 53-Jährige unerlaubt am Gleisbereich auf Höhe der Versmannstraße auf. Aufgrund der Ordnungswidrigkeit überprüfte eine Präsenzstreife der Bundespolizei anschließend die Personalien der polnischen Staatsangehörigen.

Ergebnis: Die Frau wurde seit Ende März 2018 mit einem U-Haftbefehl gesucht und ist verdächtig in insgesamt 23 Fällen Ladendiebstähle begangen zu haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof wurde die Gesuchte der U-Haftanstalt zugeführt.

