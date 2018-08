Bundespolizeiinspektion Hamburg / BPersonenunfall am S-Bahnhof ...

BPersonenunfall am S-Bahnhof Berliner Tor

Hamburg - Am 30. August 2018 gegen 15:50 Uhr kam es am S-Bahnhof Berliner Tor zu einem Personenunfall. Ein erheblich alkoholisierter Mann (57) geriet zwischen die einfahrende Bahn und den Bahnsteig. Anschließend fiel er in den Gleisbereich und blieb dort liegen. Die Bahn fuhr nach Zeugenaussagen zu diesem Zeitpunkt mit Schrittgeschwindigkeit. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung und wurde durch Passanten aus dem Gleisbereich gerettet. Diese leisteten auch Erste Hilfe, bevor er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizei waren zur Unfallaufnahme vor Ort. Nach ersten Ermittlungen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Nach Auswertung der Zeugenaussagen und den Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras, scheint die erhebliche Alkoholisierung (über 2,7 Promille) ursächlich zu sein.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg wiederholt vor den Gefahren an Bahnanlagen. "Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen, insbesondere unter Alkoholeinfluss, kann zu schweren Unfällen führen. Dabei gefährden sich die Personen durch ihr Handeln nicht nur selbst, sondern auch Helfer und Reisende. Triebfahrzeugführer können mit ihren S-Bahnzügen nicht ausweichen und können trotz eingeleiteter Schnellbremsungen oftmals einen Unfall nicht mehr verhindern."

