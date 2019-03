Bundespolizeiinspektion Hamburg / BS-Bahnhof Elbgaustraße: ...

BS-Bahnhof Elbgaustraße: Fahrgast attackiert DB-Mitarbeiter mit Pfefferspray-

Hamburg - Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei setzte ein Mann (m.24) am 03.03.2019 gegen 05.45 Uhr gezielt Pfefferspray gegen einen DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Elbgaustraße ein. Der Geschädigte (m. 46) wurde durch die "Pfeffersprayattacke" im Gesicht getroffen und musste von einer RTW - Besatzung vor Ort versorgt werden.

Zuvor trafen DB-Mitarbeiter den Beschuldigten schlafend in einer S-Bahn in der Station Elbgaustraße an. Der Zug sollte dort ausgesetzt werden. Der offensichtlich alkoholisierte Mann verließ nur widerwillig die S-Bahn und versuchte umgehend zu flüchten. Ein DB-Mitarbeiter konnte den Mann stellen und wurde umgehend von dem Beschuldigten mit Pfefferspray - Sprühstößen im Gesicht getroffen. Mit Unterstützung weiterer DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter konnte der Beschuldigte vor Ort bis zum Eintreffen angeforderter Bundespolizisten fixiert werden.

Der deutsche Staatsangehörige wurde mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona verbracht. Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den gebürtigen Hamburger wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf gefährliche Körperverletzung, Verstoß BTMG) eingeleitet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 24-Jährige wieder entlassen.

