Bundespolizeiinspektion Hamburg / BVom Bahnhof Altona in die ...

Hamburg - Vom Bahnhof Altona in die Haftanstalt-

Am 20.04.2018 gegen 08.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann nach einer Überprüfung der Personalien am Bahnhof Hamburg-Altona fest.

Der 56-Jährige wurde seit Januar 2018 mit zwei U-Haftbefehlen wegen Verdacht auf Sachbeschädigung, Störung öffentlicher Betriebe sowie Diebstahls gesucht.

Nach Zuführung des deutschen Staatsangehörigen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Durchsuchung der Kleidung insgesamt sechs Messer (davon ein verbotenes Einhandmesser)sowie eine geringe Menge Marihuana.

Gegen den gebürtigen Hamburger wurden entsprechende Verfahren (Verstoß Waffen- und Betäubungsmittelgesetz) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

