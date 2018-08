Bundespolizeiinspektion Hamburg / BZwei per Haftbefehl gesuchte ...

BZwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen-

Hamburg - Am 19.08.2018 gegen 00.20 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.29) am Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor bettelte der Gesuchte Passanten in aggressiver Form um Geld an. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei überprüfte daraufhin die Personalien des 29-Jährigen. Der polnische Staatsangehörige wurde seit dem 13.08.2018 mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen gesucht. Der Mann hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

Am 18.08.2018 gegen 02.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.49) im S-Bahnhaltepunkt Sternschanze nach einer Überprüfung der Personalien fest.

Der polizeilich einschlägig bekannte Mann wurde seit Ende Juli 2018 mit einem U-Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigungen und Beleidigung gesucht. Der deutsche Staatsangehörige wurde der U-Haftanstalt zugeführt.

