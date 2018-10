Bundespolizeiinspektion Hamburg / BZwei Promille: Fahrgast ...

BZwei Promille: Fahrgast attackiert DB-Mitarbeiter nach Fahrscheinkontrolle-

Hamburg - Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei beleidigte und bespuckte ein "Schwarzfahrer" am 29.10.2018 gegen 16.50 Uhr am S-Bahnsteig im Bahnhof Harburg zunächst einen DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter (m.42). Im weiteren Verlauf versetzte der äußerst aggressive Mann (m. 41) einem weiteren DB-Mitarbeiter (m.38) einen Ellenbogenschlag an den Kopf.

Zuvor konnte der Beschuldigte in einer fahrenden S-Bahn zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Harburg gegenüber DB-Kontrolleuren keinen Fahrschein vorweisen. Zur Feststellung der Personalien verließen alle Beteiligten im Bahnhof Harburg den Zug. Der Beschuldigte reagierte umgehend aggressiv und wurde nach übelsten Beleidigungen und einer "Spuckattacke" kontrolliert zu Boden gebracht. Im weiteren Verlauf versetzte der Aggressor einem DB-Mitarbeiter einen Ellenbogenschlag an den Kopf.

Eine Präsenzstreife der Bundespolizei wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte die Lage vor Ort beruhigen. Der Beschuldigte wurde zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurden entsprechende Strafverfahren (Körperverletzung, Beleidigung, Leistungserschleichung) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis: Nach jetzigem Sachstand wurde kein DB-Mitarbeiter verletzt.

OTS: Bundespolizeiinspektion Hamburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70254 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70254.rss2

Pressesprecher Rüdiger Carstens Mobil 0172/4052 741 E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de www.bundespolizei.de https://twitter.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg