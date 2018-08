Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern / BGemeinsame ...

BGemeinsame Pressemitteilung Polizeipräsidium Westpfalz und Bundespolizei Kaiserslautern - Polizei zieht positive Bilanz nach Südwestderby

Kaiserslautern - Nach dem Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC (0:0) am Samstagnachmittag zogen das Polizeipräsidium Westpfalz und die Bundespolizei Kaiserslautern eine positive Bilanz - die Einsatzkonzeption ging auf und es kam zu keinen größeren Zwischenfällen. Der Einsatzleiter der Landespolizei lobte seine "Mannschaft" für die konzentrierte und professionelle Arbeit und hob insbesondere die gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei hervor. Mehrere hundert Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Westpfalz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik waren eingesetzt. Auch die Bundespolizei Kaiserslautern war mit mehreren Hundert Einsatzkräften der Bundesbereitschaftspolizei Hünfeld, Bad Bergzabern und Bayreuth sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz im Einsatz. Ein Lob gilt zudem den Anhängern beider Vereine, die sich bis auf wenige Ausnahmen an die Regeln hielten.

Im Vorfeld der Anreise entdeckten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Neustadt eine rote Puppe mit der Aufschrift "KL", die mittels Seil um den Kopf von einem Bahnsignal hing. Die Puppe, die mit Zeitungspapier aus Karlsruhe gestopft war, wurde durch die Beamten entfernt.

27.343 Zuschauer sind zu dem Spiel ins Fritz-Walter-Stadion gekommen - davon etwa 2.800 KSC-Anhänger, die ihr Team in die Westpfalz begleitet haben. Die Bundespolizei sperrte während der Anreise die Personenunterführung um beide Fangruppen strikt voneinander zu trennen. 1.200 Karlsruher Fans nutzten die zwei bereitgestellten zusätzlichen Züge. Dabei zündeten einige Unbelehrbare bei der Zugeinfahrt in den Hauptbahnhof Kaiserslautern Pyrotechnik sowie Böller und warfen Bierflaschen in Richtung von Polizeibeamten, die die Fans am Bahnsteig empfingen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Ein Polizeibeamter wurde im weiteren Verlauf durch einen KSC-Fan beleidigt. Die Fans wurden am Bahnhof an Polizeieinheiten der Landespolizei übergeben und zum Stadion begleitet. Dabei wurde der 11-Freunde-Kreisel weiträumig gesperrt, um ein Aufeinandertreffen mit einheimischen Fans zu verhindern. Vereinzelt kam es auf dem Weg zum Stadion auf Seiten der KSC-Fans zum Einsatz von Pyrotechnik und Böllern. Die Polizei konnte die Verursacher ermitteln und ihre Personalien feststellen. Auf sie kommen Strafanzeigen zu.

Nach dem Spiel verließen die Fangruppen der beiden Vereine zeitversetzt das Stadion, um auch nach dem Abpfiff die kategorische Fantrennung zu gewährleisten. Die Bahnreisenden wurden wiederum mit starker Präsenz zum Bahnhof begleitet. Während der Abreisephase musste zur Fantrennung die Personenunterführung im Bahnhof gesperrt werden. Die beiden Züge nach Karlsruhe verließen um 17.14 Uhr und 17.29 Uhr Kaiserslautern.

Am Ende des Tages stellte der Einsatzleiter der Bundespolizei, Polizeidirektor Leyens, fest, dass der hohe Kräfteansatz aufgrund der spürbaren Brisanz gerechtfertigt war und letztlich auch schwerwiegende Auseinandersetzungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei verhindert hat.

Auch die Bundespolizei leitete mehrere Strafverfahren ein, u. a. wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Besondere Erwähnung verdient der enge partnerschaftliche Schulterschluss mit der Landespolizei Rheinland-Pfalz sowie die Unterstützung der DB AG.

