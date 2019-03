Bundespolizeiinspektion Karlsruhe / BPOLI-KA: Betrunkener greift Reisende an

BPOLI-KA: Betrunkener greift Reisende an

Mannheim - Gegen 21:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei Mannheim an den ICE 615 gerufen. Im Zug sollte sich eine alkoholisierte Person befinden, die gegenüber Reisenden handgreiflich geworden ist.

Im Zug stellten die Beamten einen am Boden liegenden 67-jährigen Deutschen fest. Der Mann hatte eine stark blutende Platzwunde an der Stirn und machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Es meldeten sich ein 32-jähriger und ein 29-jähriger Geschädigter. Sie gaben an, dass der hier Beschuldigte zuvor in den Wagen kam und den 32-Jährigen zum Ausstieg nötigen wollte. Er versetzte dem jüngeren Mann daraufhin zwei Faustschläge ins Gesicht. Der 29-jährige Mann kam zu Hilfe und wurde ebenfalls mit zwei Schlägen verletzt. Zur Abwehr weiterer Angriffe wurde der Beschuldigte weggeschubst. Dabei verlor er sein Gleichgewicht, stürzte zu Boden und zog sich die Platzwunde zu.

Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wobei er durch die Streife gestützt werden musste. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 67-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Die Geschädigten haben ihre Fahrt unmittelbar mit dem ICE 615 fortgesetzt.

Ob es zuvor bereits Kontakt oder Streit zwischen den Parteien gab ist Gegenstand der Ermittlungen.

