Bundespolizeiinspektion Karlsruhe / BPOLI-KA: Fahrkartenautomat in Maxau ...

BPOLI-KA: Fahrkartenautomat in Maxau hielt Aufbruchsversuch stand - Zeugenaufruf

Karlsruhe - In den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs versuchte ein unbekannter Täter den Fahrausweisautomaten am Haltepunkt Karlsruhe-Maxau mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Hierbei beschädigte der Unbekannte den Automaten im Bereich der Geldscheinausgabe derart, dass das Gerät nicht mehr betriebsbereit war. Der in Maxau entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt. An die innenliegende Geldkassette gelangte der bisher Unbekannte nicht. Im Erfolgsfall hätte der Täter sowieso nur wenig Freude an seiner Beute haben können. Die Geldkassetten sind mit Farbpatronen ausgestattet, welche bei anstoßen oder schütteln eine nicht ablösbare Farbe auf die Geldscheine spritzen und diese somit unbrauchbar machen. Hinweise hierzu sind an jedem Fahrkartenautomaten angebracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden.

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Jan Döring Telefon: 0721 12016 - 104 E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de www.polizei.bund.de