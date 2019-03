Bundespolizeiinspektion Karlsruhe / BPOLI-KA: Ohne Ticket ins Gefängnis

BPOLI-KA: Ohne Ticket ins Gefängnis

Karlsruhe - Am Montagabend wurde die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof aufgrund von Fahrgeldunstimmigkeiten an eine Regionalbahn gerufen. Bei der Überprüfung des 35-jährigen Schwarzfahrers stellte sich heraus, dass der Rumäne von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zur Festnahme ausgeschrieben war. Demnach sollte der unbelehrbare 35-Jährige aufgrund von vorhergehenden Bahnfahrten ohne Ticket entweder 4.000 Euro als Strafe zahlen oder ersatzweise 40 Tage in Haft. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache, fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Cannabis. Da der notorisch fahrkartenlose Reisende den von der Staatsanwaltschaft geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde dieser in die Justizvollzugsanstalt Karlsruhe eingeliefert.

