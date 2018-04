Bundespolizeiinspektion Kassel / B19-Jähriger droht Zugbegleiter

B19-Jähriger droht Zugbegleiter

Fulda - Nicht von seiner besten Seite zeigte sich am vergangenen Freitagmorgen (20.4.), gegen 8.30 Uhr, ein 19-Jähriger aus Gersfeld während der Zugfahrt nach Fulda.

Der Mann fuhr die Strecke in Richtung der Domstadt ohne Fahrkarte. Bei der Kontrolle durch den 26-jährigen Zugbegleiter verhielt sich der 19-jährige Somalier renitent. Nachdem der Schaffner die Personalien des Mannes notiert hatte, ging der Mann auf den Bahnbediensteten los, stieß ihn an die Schulter und packte ihn am Kragen.

Zudem drohte er dem Zugbegleiter für das nächste Aufeinandertreffen Gewalt an.

Nach der Ankunft in Fulda stellten Beamte des Bundespolizeireviers Fulda die Personalien des Mannes fest und leiteten gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

