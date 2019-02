Bundespolizeiinspektion Kassel / BBundespolizei wegen ...

BBundespolizei wegen Demo-Veranstaltungen am Bahnhof im Einsatz

Fulda - Verschiedene Versammlungen und Demonstrationszüge am kommenden Samstag (16. 2., ab 14 Uhr) in der Fuldaer Innenstadt beschäftigen auch die Bundespolizei. "Zur sicheren An- und Abreise in und aus Richtung Fulda werden wird verstärkt präsent sein!", sagte der Polizeiführer, Polizeioberrat Rainer Paul.

Die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Schutz der Versammlungsfreiheit stehen gleichermaßen im Fokus unserer Maßnahmen. Neben den von der Stadt angekündigten Einschränkungen im ÖPNV sind auch Einschränkungen im Bahnhof Fulda, bezüglich der Zu- und Abgänge möglich. Bahnreisende werden gebeten sich frühzeitig zum Bahnhof zu begeben.

Das Parken auf den Kurzzeitparkflächen am Bahnhof Fulda wird aufgrund des Einsatzes nur eingeschränkt bzw. gar nicht möglich sein. Wir empfehlen hier ggf. auf andere Parkflächen auszuweichen.

Während des Einsatzes ist im Bundespolizeirevier Fulda eine zusätzliche Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Kassel eingerichtet. Ansprechpartner ist Peter Dittel - Tel. 0173/5763291.

