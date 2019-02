Bundespolizeiinspektion Kassel / BKörperverletzung am Bahnhof Stryck

BKörperverletzung am Bahnhof Stryck

Willingen (Kreis Waldeck-Frankenberg) - Die Bundespolizei sucht wegen einer Körperverletzung am Bahnhof Stryck einen bislang unbekannten Täter und bittet daher um Zeugenhinweise:

Am heutigen Abend, gegen 19.35 Uhr, gab es am Bahnhof Stryck eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in deren Verlauf ein Mann verletzt wurde. Der Täter konnte unerkannt in Richtung Willingen flüchten.

Personenbeschreibung des Beschuldigten: Größe: ca. 170 cm - 175 cm, Bekleidung: graue Wollmütze, graue Jacke, graues Kapuzenshirt, blaue Jeanshose (Cargohose mit aufgesetzter Seitentasche), weiße Turnschuhe, Gesichtsfarbe: hell, Alter: ca. 20 - 25 Jahre.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nummer 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

