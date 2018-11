Bundespolizeiinspektion Kassel / BSchwarzfahrer verletzt ...

BSchwarzfahrer verletzt Polizist im Zug

Kassel - Für Ärger sorgte am letzten Freitagnachmittag (16.11., ca. 17 Uhr) ein 18-jähriger Schwarzfahrer im ICE auf der Fahrt von Frankfurt am Main in Richtung Norden. Der junge Mann fuhr ohne Fahrkarte und verletzte einen mitreisenden Polizisten. Kurz vor Kassel-Wilhelmshöhe fiel der Mann bei der Fahrscheinkontrolle ohne Ticket auf.

Weil er sich nicht ausweisen wollte und sehr unkooperativ war, kamen ein Bundespolizist aus Lübeck und ein Polizeibeamter aus Niedersachsen dem Zugbegleiter zur Hilfe.

Bei der Personalienfeststellung ging der 18-Jährige aus Eritrea auf die Beamten los und verletzte dabei den niedersächsischen Beamten an der Hand und der Schulter. Der Störenfried wurde gefesselt und beim Halt in Kassel-Wilhelmshöhe an die Kollegen der Bundespolizei übergeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und eines tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 18-Jährige wieder frei.

