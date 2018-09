Bundespolizeiinspektion Kassel / BUnter Drogeneinfluss ins Gleis ...

BUnter Drogeneinfluss ins Gleis gestürzt

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) - Ein 30-jähriger Wohnsitzloser stürzte in der vergangenen Nacht, gegen 2.30 Uhr, offensichtlich unter Drogeneinfluss, in den Gleisbereich am Gleis 1 im Bahnhof Marburg. Nach eigenen Angaben hatte der Mann kurz zuvor Kokain konsumiert.

Der 30-Jährige verletzte sich hierbei an der Hand. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in die Uni-Klinik Lahnberge. Wegen des Vorfalls musste der Gleisbereich kurzzeitig gesperrt werden. Zwei Züge erhielten deswegen eine Verspätung von jeweils 20 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet

OTS: Bundespolizeiinspektion Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/63990 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_63990.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel Heerstr. 5 34119 Kassel Pressesprecher Klaus Arend Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384 E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_koblenz

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -