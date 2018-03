Bundespolizeiinspektion Kiel / BAhrensburg: Rauchentwicklung in ...

BAhrensburg: Rauchentwicklung in der Regionalbahn

Kiel - Samstagabend, 24.03.2018, kam es in einer Regionalbahn, die aus Hamburg kommend in Richtung Bad Oldesloe unterwegs war, zu starker Rauchentwicklung. Der beißende Rauch hatte sich von der Lokomotive aus über die Klimaanlage in sämtliche Waggons verteilt. Am Haltepunkt Ahrensburg-Gartenholz wurde der Zug angehalten und die im Zug anwesenden 50 Reisenden wurden durch anwesende Mitarbeiter der DB AG aus dem Zug evakuiert, sämtliche Reisende blieben unverletzt. Polizei und Rettungsdienste waren mittlerweile alarmiert, vor Ort trafen Kräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienste, der Landes- sowie der Bundespolizei ein. Die Bahnstrecke wurde für insgesamt etwa eine Stunde vollständig gesperrt, die Reisenden wurden mittels Schienenersatzverkehr nach Bad Oldesloe gebracht. Die Vermutung, dass es sich um einen Brand an der Lokomotive handelt, bestätigte sich nicht. Wodurch die starke Rauchentwicklung entstanden ist, bleibt noch zu ermitteln. Gegen 22.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben, über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

