Bundespolizeiinspektion Kiel / BEinladung zu einem ...

BEinladung zu einem vorbereitenden Pressegespräch:

Bad Bramstedt - Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt / Polizeidirektion Lübeck

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Am 17. April 2018, von 10:00 bis 12:00 Uhr, laden Bundespolizei, Polizeidirektion Lübeck und Berufsfeuerwehr Lübeck zu einem Pressegespräch im Behördenhochhaus Lübeck, Possehlstraße 4, Besprechungsraum im 12. OG, Eingang Polizei-Servicecenter, ein.

In der Nacht von Dienstag (24.04.) auf Mittwoch (25.04.) wird im Lübecker Hauptbahnhof das Vorgehen gegen terroristische Täter sowie die Rettung und Versorgung Verletzter in der Sofortphase trainiert. Das Zusammenspiel der zahlreichen Akteure in einer komplexen, lebensbedrohlichen Einsatzlage unter realistischen Bedingungen soll praktisch geübt werden. Ähnliche Szenarien wurden bereits in Berlin-Lichtenberg, Leipzig und Frankfurt /M. durchgeführt.

Der Leiter der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Herr Präsident Bodo Kaping, der Leiter der Polizeidirektion Lübeck, Herr Leitender Polizeidirektor Norbert Trabs, sowie die Leitung der Berufsfeuerwehr Lübeck stellen Ihnen das gemeinsame Übungskonzept vor und stehen im Anschluss für Erläuterungen zur Verfügung.

Wir hoffen auf Ihr Interesse und zahlreiches Erscheinen. Um Anmeldung wird gebeten. Bitte melden Sie sich bis zum Montag, 16. April 2018, 13:00 Uhr, bei der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck unter der Rufnummer 0451-131- 2015 an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt Pressesprecher Gerhard Stelke Telefon: 0431 98 071 119 / mobil : 0171 24 72 898 E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_kueste

