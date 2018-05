Bundespolizeiinspektion Kiel / BKiel: Mitfahndungsersuchen führt ...

BKiel: Mitfahndungsersuchen führt zu erfolgreicher Festnahme

Kiel - Festnahme von drei Tatverdächtigen Afghanen nach Raubdelikt in Kiel-Gaarden durch Bundespolizei.

Donnerstagmorgen, 10.05.2018, erhielt die Bundespolizei ein Mitfahndungsersuchen der Leitstelle der Landespolizei, aus Kiel. Nach einem Raubdelikt in Kiel-Gaarden seien drei tatverdächtige Männer in Richtung Hauptbahnhof Kiel geflüchtet. Der Geschädigte konnte jedoch eine umfangreiche und detaillierte Personenbeschreibung abgeben, sodass sich die Streife der Bundespolizei sofort auf den Bahnhof begab. Es dauerte nicht lange bis sie die drei Personen antrafen, auf die die Beschreibung passte. Nach dem die Streife den Personen den Sachverhalt schilderten, folgten sie bereitwillig mit zur Dienststelle. Die Überprüfung der drei afghanischen Männer, im Alter von 19 und 20 Jahren, ergab, dass sie sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten, jedoch wurde bei der durchgeführten Durchsuchung eine Tüte mit Cannabis aufgefunden. Zuständigkeitshalber wurden die drei Männer durch die Bundespolizei zum Kriminaldauerdienst der Landespolizei verbracht. So wird nicht nur der Raub sondern auch noch eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz folgen.

