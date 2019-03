Bundespolizeiinspektion Klingenthal / BPOLI KLT: 13-Jähriger mit ...

BPOLI KLT: 13-Jähriger mit Reizstoffsprühgeräten unterwegs

Johanngeorgenstadt - Bei stichprobenartigen Kontrollen an der Grenze in Johanngeorgenstadt fanden Bundespolizisten am gestrigen Donnerstagnachmittag bei einem 13-Jährigen zwei Reizstoffsprühgeräte und zogen diese ein.

Die Gegenstände stammten aus Tschechien und wiesen weder ein erforderliches Prüfzeichen auf, noch waren sie als Tierabwehrspray gekennzeichnet.

Bevor der Junge aus dem Erzgebirgskreis weiterreisen durfte, informierten die Beamten dessen Eltern über diesen Verstoß gegen das Waffengesetz.

