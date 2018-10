Bundespolizeiinspektion Klingenthal / BPOLI KLT: Einschleusung von 29 ...

BPOLI KLT: Einschleusung von 29 Irakern - Bundespolizei sucht Zeugen

Klingenthal - Klingenthal - Am Donnerstag, den 27.09.2018 wurden in Zwota insgesamt 29 unerlaubt eingereiste irakische Staatsangehörige durch die Bundespolizeiinspektion Klingenthal in Gewahrsam genommen. In diesem Zusammenhang wendet sich die Bundespolizei an die Bevölkerung und sucht Zeugen, die diese Personengruppe am 27.09.2018 zwischen 5 Uhr und 9 Uhr in der Ortslage Zwota gesehen haben. Weiterhin sucht die Bundespolizei Zeugen, die im besagten Zeitraum einen LKW mit orangener oder roter Plane und ausländischem Kennzeichen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal Tel. 037467 / 281-0 oder an die kostenfreie Bundespolizei-Hotline 0800 6 888 000.

OTS: Bundespolizeiinspektion Klingenthal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74166 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74166.rss2

Rückfragen bitte an:

Stefanie Georgi Bundespolizeiinspektion Klingenthal Telefon: 03741 289269-18 E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de Twitter: https://twitter.com/bpol_pir