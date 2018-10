Bundespolizeiinspektion Klingenthal / BPOLI KLT: Sachbeschädigung an ...

BPOLI KLT: Sachbeschädigung an einem Zug der Erzgebirgsbahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Aue - An einem am Bahnhof Aue abgestellten Zug der Erzgebirgsbahn brachten bislang Unbekannte in der vergangenen Nacht ein großflächiges Graffito an und begingen damit eine Sachbeschädigung. Die Schadenhöhe ist bislang nicht bekannt, der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und 04:00 Uhr.

Der Triebwagen wurde auf einer Gesamtfläche von etwa 36 m², beginnend vom Führerstand bis über die ersten Türen besprüht, wodurch auch die Benutzung der Türöffner nicht mehr wie vorgesehen möglich ist.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Aufklärung dieser Straftat beitragen können.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810 oder die kostenfreie Bundespolizei-Hotline 0800 6 888 000.

