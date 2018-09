Bundespolizeiinspektion Konstanz / BPOLI-KN: Abschiebung: Bundespolizei ...

BPOLI-KN: Abschiebung: Bundespolizei stellt Reisende im Fernreisebus ohne gültiges Visum fest

Konstanz/ Frankfurt am Main - Kurz vor Mitternacht kontrollierten am 07.09.2018 um 23:10 Uhr Schleierfahnder der Bundespolizei in Konstanz am Bodensee in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus (auf dem Weg von Mailand nach Amsterdam über die Schweiz kommend) eine 35-jährige Frau mit gültigem ghanaischen Pass und einem niederländischen Visum.

Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Visum durch die niederländischen Behörden mittlerweile aufgehoben worden war. Die Frau hatte dereinst unwahre Angaben zur Erlangung ihres Visums gemacht.

Die 35-Jährige wurde daraufhin durch die Bundespolizei in Konstanz aufenthaltsrechtlich zur Anzeige gebracht.

Unmittelbar darauf erfolgte dann die Abschiebung der Westafrikanerin durch die Bundespolizei.

Sie wurde im Laufe des heutigen Tages auf direktem Weg zum Flughafen Frankfurt am Main gebracht.

Die Ausreise erfolgte mit Abflug am Abend des 08.09.2018 um 18:10 Uhr in Richtung ihres Heimatlandes.

