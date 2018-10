Bundespolizeiinspektion Konstanz / BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt ...

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Biberach (Ldkr.) - Am späten Nachmittag des 09. Oktober nahmen Zivilkräfte der Bundespolizei im Landkreis Biberach einen 27-jährigen Somalier fest. Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Konstanz gesucht worden, weil er im Zuge einer Verurteilung wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz der Begleichung seiner Geldstrafe nicht nachgekommen war.

Gegen 16:30 Uhr konnten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Konstanz den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen und eröffneten ihm in Folge dessen den Vollstreckungshaftbefehl. Da der Mann auch zu diesem Zeitpunkt die Geldstrafe in Höhe von 470,00 Euro nicht begleichen konnte, wurde der Haftbefehl vollstreckt und der 27-Jährige ersatzweise für 40 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Natterer

