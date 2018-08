Bundespolizeiinspektion Konstanz / BPOLI-KN: Haltepunkt ...

BPOLI-KN: Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg: Personengruppen geraten in Streit

Konstanz - Am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg kam es am frühen Sonntagmorgen (05:15 Uhr) zwischen zwei größeren Personengruppen zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Der Vorfall wurde auch in der gegenüber dem Haltepunkt liegenden Bundespolizeiinspektion wahrgenommen. Von dort erreichten unmittelbar mehrere Bundespolizisten den Ereignisort.

Aufgrund der unklaren Lage trennten die Beamten die Streitparteien zunächst voneinander. Dabei gerieten ein 25-jähriger kroatischer Staatsangehöriger sowie ein 25-jähriger Deutscher erneut in eine verbale Auseinandersetzung. Der 25-Jährige versetzte seinem Gegenüber dann plötzlich einen Kopfstoß ins Gesicht. Der Angreifer wurde daraufhin von den Bundespolizisten sofort zu Boden gebracht und fixiert.

Zu weiteren Straftaten kam es nicht mehr.

Der Geschädigte erlitt eine Gehirnerschütterung durch den Kopfstoß. Er wurde mit einem Rettungswagen ein Krankenhaus gebracht.

Nach Personalienaufnahme konnten der Angreifer sowie die restlichen Beteiligte ihren Weg fortsetzen.

Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Bundespolizeiinspektion Konstanz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/116092 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_116092.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz Christian Werle Konrad-Zuse-Str. 6 78467 Konstanz Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0) Fax: 07531 1288 - 199 E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de

Internet: www.bundespolizei.de Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere Twitter: https://twitter.com/bpol_bw