Bundespolizeiinspektion Konstanz / BPOLI-KN: Hechingen: Unbekannte legen ...

BPOLI-KN: Hechingen: Unbekannte legen Steinplatte auf Schienen

Hechingen - Bislang unbekannte Täter haben bei Hechingen eine Steinplatte auf einen Schienenstrang gelegt (Bahnstrecke Tübingen - Sigmaringen). Die Platte wurde von einer Regionalbahn am 25.09.2018 überfahren. Reisende im Zug wurden dadurch nicht verletzt. Durch den Lokführer wurde anschließend eine Beschädigung am Triebfahrzeug festgestellt. Die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden. Der betroffene Zug konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizeiinspektion Konstanz dauern an.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531/ 1288-0 oder der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 entgegen.

