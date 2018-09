Bundespolizeiinspektion Konstanz / BPOLI-KN: Mühlheim an der Donau: ...

BPOLI-KN: Mühlheim an der Donau: Regionalzug erfasst Ziegen

Mühlheim an der Donau - In der Nähe von Mühlheim an der Donau (Bahnstrecke Tuttlingen - Ulm) hat am 26.09.2018 gegen 10:00 Uhr ein Regionalzug - trotz Schnellbremsung - mehrere Ziegen erfasst. Dabei wurden 14 Tiere getötet. 12 noch lebende bzw. verletzte Tiere der Herde wurden mittlerweile wieder eingefangen. Reisende im Zug sind nach jetzigem Sachstand nicht verletzt worden. Auch am Zug selbst kam es vermutlich zu keinerlei Beschädigungen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei hatten die Ziegen zuvor ihr umzäuntes Gehege verlassen. Wie es dazu kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der zuständigen Bundespolizeiinspektion Konstanz. Der finanzielle Schaden für den Eigentümer der Ziegen dürfte bei ca. 2.000.- EUR liegen. Die betroffene Bahnstrecke war 40 Minuten gesperrt.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531/ 1288-0 oder der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 entgegen.

