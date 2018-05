Bundespolizeiinspektion Konstanz / BPOLI-KN: Weingarten: Bundespolizei ...

BPOLI-KN: Weingarten: Bundespolizei gibt Informationen vor Beginn der Pfingstferien

Weingarten - Die Bundespolizei wird am 14. Mai mit einem Informationsstand im Supermarkt in der Franz-Beer-Straße 108, 88250 Weingarten zugegen sein und nützliche Hinweise geben.

Am 22. Mai beginnen in Baden-Württemberg die Pfingstferien. Ferienzeit ist Reisezeit. Das Reiseziel soll aber sicher und ohne Komplikationen erreicht werden - egal ob mit Auto, Zug oder Flugzeug.

Vor Antritt der Reise sind oft noch Fragen offen: kann ich mit meinem Reisepass verreisen, obwohl er abgelaufen ist? Reicht der Personalausweis oder ist für die Einreise in mein Zielland ein Reisepass erforderlich? Welche Flüssigkeiten darf ich im Handgepäck bei einer Flugreise mitführen? Und wie schütze ich mich eigentlich im Zug vor Diebstählen?

Diese und weitere Fragen beantwortet die Bundespolizeiinspektion Konstanz gern am 14. Mai an ihrem Informationsstand. Bundespolizisten beraten dort von 09:30 bis ca. 16:00 Uhr, damit der Urlaub bringt, was er bringen soll: Erholung pur!

Zudem können sich Interessierte wieder über die Einstellungsvoraussetzungen bei der Bundespolizei informieren.

